Il governo sul Mes si è infilato in un cul-de-sac

(Di martedì 17 gennaio 2023) Oramai anche alle istituzioni europee pare sempre più probabile, quasi scontato, che l'Italia alla fine ratificherà il Mes. Almeno è quello che i vertici comunitari hanno manifestato piuttosto in chiaro dopo che ieri il ministro Giancarlo Giorgetti ha partecipato a una riunione dell'Eurogruppo. Dove il titolare dell'Economia si è ritrovato inusualmente al centro dell'attenzione dei colleghi, che hanno espresso pareri favorevoli sull'operato delitaliano. Al punto che il leghista deve essersi quasi imbarazzato di dover tornare a Roma con quella che sembra apparire come una vera e propria consegna. Il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis ha riconosciuto che l'esecutivo italiano è al lavoro sul punto, che "pare esserci qualche progresso". E anche per il commissario Paolo Gentiloni il fatto che ci possa essere un'iniziativa del ...