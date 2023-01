Il gigante lattiero-caseario Danone punta a ridurre le emissioni

(Di martedì 17 gennaio 2023) (Adnkronos) –, una delle più grandi aziende-casearie del mondo, ha dichiarato che intendedel 30% ledi metano dalla sua catena di fornitura di latte fresco entro il 2030. Ildel latte, che lavora direttamente con 58.000 allevatori in 20 Paesi, prevede di eliminare 1,2 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente didi metano entro il 2030. Già tra il 2018 e il 2020, l’azienda francese ha ridotto le propriedi metano di circa il 14%. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

