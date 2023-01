Il garante in visita al carcere di Capodimonte | “Nessuna rivolta | ho ascoltato i loro reclami”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 17 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – In data odierna ilcampano, Samuele Ciambriello, si è recato presso la casa Circondariale di Benevento, invitato dal Direttore del, Gianfranco Marcello, perché al quarto piano della sezione AG1, alcuni detenuti si erano rifiutati di rientrare nelle rispettive stanze di pernottamento. All’uscita dal, ilcampano ha dichiarato: “Ho incontrato, in presenza del Direttore, questi detenuti ed altri della stessa sezione. Ledimostranze sono state mancanza di acqua calda, mancato utilizzo autonomo di lavatrici in sezione e di costi eccessivi della lavanderia attuale, e mancati trasferimenti in altre carceri campane per avvicinamento familiare. Ho comunicatoche per il rifacimento complessivo del sistema idraulico ...