Il fortino dell' Aquila dove regna il 41 bis 

(Di martedì 17 gennaio 2023) AGI - Dopo l'arresto avvenuto ieri a Palermo Matteo Messina Denaro, il boss che era ricercato da 30 anni, è stato trasferito ieri sera con un volo militare all'aeroporto di Pescara per poi raggiungere il supercarcere. Il penitenziario abruzzese accoglie oltre 100 detenuti in regime di 41bis. La struttura fu terminata nel 1986 ed entrò in funzione nel 1993, con la dismissione del vecchio carcere cittadino, ubicato nel centro storicoa città nell'antico convento adiacente alla chiesa di San Domenico che nel 1993 in piena 'tangentopoli' ha ospitato l'intera giunta regionale arrestata per abuso d'ufficio e falso. Con l'aumento a livello nazionale dei detenuti sottoposti al regime carcerario dettato dall'articolo 41-bisa legge 10 ottobre 1986, n. 663 (legge Gozzini) avvenuto all'inizio degli anni '90, ...