Il film più pericoloso della storia | Durante le riprese 70 gravi incidenti

Leggi su curiosauro

(Di martedì 17 gennaio 2023) Forse non ci crederete ma è proprio questo ilpiù. Non tutti lo conoscono, maci sono stati 70 feriti. Non ha nulla a che vedere con i modernid’azione caratterizzati da effetti speciali, sparatorie ed inseguimenti.: ecco il più(curiosauro.it)Ilpiùdel cinema in realtà è una pellicola girata nel 1981 dal produttore Noel Marshall e con Tippi Hedren e Melanie Griffith nel cast. Sapete già di chestiamo parlando? All’epocasua uscita non suscitò particolare interesse, tuttavia è rimasto noto per aver causato ben 70 feriti ...