Il digiuno stressa il cervello | attenzione alle diete! Cosa dice la ricerca

Leggi su fmag

(Di martedì 17 gennaio 2023) Lo sapevate che ilil, fino a modificarne alcuni aspetti? E’ il risultato dello studio pubblicato sulla rivista “Cellular and Molecular Life Sciences”, coordinato dall’Università di Pisa. Ma facciamo un passo indietro. Complice la fine delle festività natalizie – e l’essere stati più indulgenti a tavola con gli amici e con i parenti – milioni di italiani hanno inserito fra i buoni propositi per il nuovo anno quello di iniziare una dieta. Molto bene: essere in forma, ormai si sa, ci fa stare bene fisicamente ed emotivamente, riducendo i possibili danni da sovrappeso al cuore eossa.però: molte persone ricorrono alspinte dalla moda, dalla dieta del momento o dalla pubblicità. Ma, sebbene alcuni “effetti positivi” del ...