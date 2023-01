Il digiuno provoca alterazioni dell’orologio biologico

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 17 gennaio 2023) Che effetti ha ilsul nostro organismo? Mentre alcuni effetti positivi delsulla longevità sono noti, non conosciamo cosa accade precisamente alle cellule del nostro cervello in conseguenza di uno scarso apporto di cibo. Uno studio coordinato da Paola Tognini, ricercatrice del dipartimento di Ricerca traslazionale dell'Università di Pisa (Unità di Fisiologia), ha dimostrato che l'assenza di cibonell'espressione genica della corteccia cerebrale, andando a influire in particolare sull'orologio. I risultati della ricerca, pubblicati in un articolo sulla rivista del gruppo Springer-Nature "Cellular and Molecular Life Sciences", sono frutto di una collaborazione tra Università di Pisa, University of California Irvine (Stati Uniti), Scuola Normale Superiore, ...