Il declino di Chiesa | l’esterno non è più decisivo | ecco cosa succede

(Di martedì 17 gennaio 2023) La Juventus rischia di avere un serio problema chiamatocon la gara con l’Udinese una semplice illusione. Andiamo a capire meglio. Dopo la sconfitta con il Napoli è iniziato un periodo complicato; la Juventus deve capire, obbligatoriamente, i motivi di una disfatta clamorosa. Cinque gol subiti non sono pochi e soprattutto i bianconeri non sono abituati a passivi del genere. In questa stagione l’altro grande passo falso, contro il Benfica, aveva sancito l’eliminazione dalla Champions; quello in casa dei partenopei, invece, rischia di mettere la parola fine sui sogni scudetto. LaPresseCome detto, i bianconeri devono riflettere su quanto accaduto contro Osimhen e compagni dove non ha funzionato nulla. Sono diversi i giocatori che hanno disputato una partita sotto tono e tra questi non possiamo non citare, autore anche del clamoroso errore in ...

Aleteia

Per troppo tempo, i cattolici in America si sono in un certo senso rassegnati ad accettare che la, sia in, il secolarismo aumenti e siamo destinati ad essere un piccolo gruppo residuo ...Il figlio del Generale Carlo Alberto dalla, Nando © Deb Photo Luciano Traina: "Stesso ... l'arresto di un boss anche lui malato, si cristallizza, si fotografa ile la chiusura di una ... Le statistiche offrono speranza in un futuro cattolico Saint-Pierre de Firminy is a catholic church in the town of Firminy, central France, designed by le Corbusier in the early 1960s and completed in 2006 ...Il sociologo e professore Nando Dalla Chiesa ne è convinto: «L'arresto di oggi è la prova che Cosa Nostra è in declino, cade il mito dell'inafferrabilità, e sento il riconoscimento al lavoro del Gener ...