Il covo di Messina Denaro trovato nel Trapanese | perquisizione per tutta la notte

È stato individuato nel Trapanese dai carabinieri del Ros ildi MatteoDenaro, l'ex latitante arrestato ieri presso la clinica Maddalena di Palermo dove si era recato per svolgere alcune terapie. Le indagini, coordinate dal procuratore Maurizio De ...Denaro, perquisito il: era in pieno centro. 'Trovati abiti di lusso e profumi' Fiorello, a VivaRai2 l'intervista di Leggo a Kristian Paoloni, il Salutatore: 'Da Maradona al Papa...' ... Mafia: trovato e perquisito il covo di Matteo Messina Denaro - Cronaca SIRACUSA - Rapina in una tabaccheria di via Brenta a Siracusa, vicino corso Gelone, in pieno centro. Un uomo con il volto coperto e armato di coltello, ha ...I carabinieri del Ros e la procura di Palermo hanno individuato il covo del boss Matteo Messina Denaro, arrestato ieri alla clinica Maddalena di Palermo. Il covo si trova a Campobello di Mazara, nel ...