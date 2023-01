Il covo di Matteo Messina Denaro | profumi e abiti firmati nella casa a Campobello VIDEO

(Di martedì 17 gennaio 2023) Si trova in vicolo San Vito (ex via Cv31), in pieno centro adi Mazara, ildove si sarebbe nascosto il super latitantenegli ultimi periodi (ILESCLUSIVO DELL'ARRESTO). La, che era rimasta disabitata negli ultimi mesi, dopo il trasferimento dei proprietari, è stata perquisita stanotte. Alle operazioni ha preso parte il procuratore aggiunto di Palermo Paolo Guido. Alle 8,30 di oggi alsono arrivati gli uomini del Reparto investigazioni scientifiche diche stanno passando al setaccio l'abitazione. Sul posto anche il capitano dei carabinieri della compagnia di Mazara del Vallo Domenico Testa.

