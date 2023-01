Il comandante del Ros spiega il «metodo Dalla Chiesa» dietro l’arresto di Messina Denaro

(Di martedì 17 gennaio 2023) «Ho avuto l’impressione di avere davanti un capo di Cosa nostra sconfitto». Il generale Pasquale Angelosanto,del Ros che ha guidatodi Matteo, racconta a Repubblica come si è arrivati aldel boss mafioso latitante da 30 anni. «Quella che non dimenticherò mai è l’ora più lunga, che è trascorsa dal momento in cui siamo entrati in azione nella clinica a quando siamo stati sicuri che si trattava proprio di», dice. «Io ci ho creduto moltissimo, perché ci siamo mossi sulla base di un dato che era oggettivo. Sapevamo che un soggetto con determinate generalità aveva prenotato una chemioterapia. L’ipotesi quindi aveva un fondamento solido, ma la certezza l’abbiamo raggiunta soltanto quando l’abbiamo bloccato». A ...

Stessa linea da partegenerale dei carabinieri Teo Luzi. " Non ci sono misteri, né segreti inconfessabili. Abbiamo indagato per anni e anni e abbiamo lavorato per fargli terra bruciata ...Qui, ha spiegato ilRos, il generale Pasquale Angelosanto, si pensa che l'ex superlatitante, arrestato il 16 gennaio, abbia trascorso gli ultimi mesi.