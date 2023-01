Il cardinale Becciu beccato dalle Iene | il processo sui soldi e quella registrazione rubata col Papa | «Ora mi vuole bene… dopo la morte di Benedetto lo dobbiamo amare»

(Di martedì 17 gennaio 2023) Sulle accuse di essersi arricchito assieme ai suoi famigliari con i fondi della Segreteria di Stato vaticana, ilAngelocerca di usare parole quanto più nette possibili al microfono di Antonino Monteleone alle, nel servizio che andrà In onda questa sera 17 gennaio su Italia1. Ma è sul rapporto conFrancesco,la controversadella telefonata con il pontefice, che ilappare più in difficoltà, pur cercando di assicurare che con Bergoglio ormai c’è un legame a tratti speciale. «È falso – dicealle– Io non ho mai usato i denari per i miei famigliari, anzi. E poi, se volete andate lì e intervistate il vescovo e lui vi dirà come queisono e saranno ...

