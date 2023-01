(Di martedì 17 gennaio 2023) Farsi consigliare i migliori trattamenti beauty e benessere dalle fasi lunari. Un'ottima strategia per potenziare la propria, in profonda connessione con le energie femminiliLuna

Vanity Fair Italia

Nelcinese, il 2023 corrisponde al 'coniglio d'acqua'. In programma, come sempre, danze, laterne rosse e la presenza di figuranti travestiti da dragoni portafortuna e abbigliati con ...Qualora, però, si volesse sapere con certezza il mese, bisogna rintracciare questa data sulgregoriano e vedere, poi, a quale corrisponde sulcinese. Fatto questo, il ... Il calendario lunare della bellezza del 2023 Il mese di gennaio si è aperto sotto l’influsso di Venere che, grazie alla congiunzione con Plutone, è più intenso che mai nel suo passaggio in Acquario (dallo scorso 3 gennaio) prima e nei Pesci poi ...Ogni anno, la data del capodanno è diversa perché viene seguito il calendario lunare, che tiene conto sia della durata dell’anno del Sole che della durata del mese lunare: per sincronizzarle, si ...