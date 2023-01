Il calcio verso il tempo effettivo | come nel basket | l’Ifab ne discuterà domani

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 17 gennaio 2023) Ilnel. Non è più solo un’idea. Nel’International Football Association Board, il famigerato Ifab, l’unico organo deputato a cambiare le regole delin una riunione in programmaa Wembley. Lo scrive il Telegraph. I rappresentanti della Fifa e delle quattro “Home Nations” discuteranno tre possibili soluzioni, scrive il quotidiano inglese. Primo passo: “un severo editto per gli arbitri” affinché facciano rispettare le regole esistenti, in particolare con i portieri che dovrebbero essere penalizzati se trattengono la palla per più di sei secondi prima di riprendere il gioco. Seconda possibilità: i mega-recuperi in stile Mondiali in Qatar. Terza scelta, quella più dirompente: ilmisurato con un ...