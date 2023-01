Il blitz contro Messina Denaro e il nome in codice | Tramonto | come la poesia di Nadia uccisa a 9 anni

LA NAZIONE

Così da La Romola (Firenze) Luigi Dainelli commenta il nome scelto dal Ros per ildi cattura del boss . Dainelli e la moglie Patrizia Nencioni sono zii di Nadia, 9 anni, e Caterina, 50 giorni,...... con un crescendo diche ha insanguinato soprattutto le zone di confine con Mali e Niger. ... per un totale di 640 violenzei civili nell'arco di 12 mesi. In Mali si sale a 4.767 decessi ... Georgofili, Tramonto: il blitz contro Denaro ha il nome della poesia ... Così da La Romola (Firenze) Luigi Dainelli commenta il nome scelto dal Ros per il blitz di cattura del boss. Dainelli e la moglie Patrizia Nencioni sono zii di Nadia, 9 anni, e Caterina, 50 giorni, ...PADOVA - Maxi blitz della polizia nei casolari abbandonati della città. In diversi punti sono stati trovati giacigli e rifiuti di ogni genere. Già dalle prime ore di questa mattina, ...