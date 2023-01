Il 2023 rischia di diventare un annus horribilis per la maggioranza

Leggi su linkiesta

(Di martedì 17 gennaio 2023) Non ci poteva essere un balsamo migliore, per Giorgia Meloni, dell’arresto del superlatitante Matteo Messina Denaro in un momento difficile. Dopo il casino delle accise, le piroette, lo scarica barile tra alleati, l’accusa ai benzinai “speculatori” sul piede di guerra e con una battaglia elettorale in corso per le regionali. Così lei può attraversare il capoluogo siciliano con la palma della sicurezza e della legalità. Quella che mancava per compensare i dispiaceri dovuti ai distinguo degli alleati, che prima hanno votato in Consiglio dei ministri, decidendo di reintrodurre le accise, e poi hanno tentato di cancellare le loro impronte digitali. A cominciare da quelle della Lega (Matteo Salvini in primis) e di Forza Italia, che devono farsi propaganda per recuperare consensi alle regionali di febbraio. Pure Silvio Berlusconi ha fatto sapere in giro che si è trattato del primo grave ...