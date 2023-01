‘Ignorante | cafone Serve qualcuno che te rompa la capoccia’ | le frasi choc dell’insegnante al bambino autistico

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 17 gennaio 2023) Il caso si è verificato in una scuola elementare di Velletri. Il processo è ancora in corso, ma le intercettazioni effettuate dall’arma dei carabinieri sono state dichiarate inutilizzabili. Parole forti, scioccanti: “soloche tela capoccia a te”, “Mo stai a piange.. rompi le scatole ancora di più”, “Ignorante”. E ancora: “Te la passerai male quando sarai grande, perché se tu te metti a fa ste cose qua te prendono e te portano che.. e manette”. A pronunciarle, completamente ignara di essere ripresa dalle videocamere nascoste in aula è una maestra di una scuola primaria di Velletri, immortalata mentre urla contro un alunnodi sette anni. Ma non solo: poi lo spinge, lo strattona e lo colpisce in testa con un quadernone. La sua frustrazione, perché probabilmente di ...