(Di martedì 17 gennaio 2023)e lasono statial forum economico di. L'attore e la modella hanno ricevuto il Crystal Award per il loro impegno nel combattere il cambiamento ...

Tiscali Notizie

e la moglie Sabrina Dhowresono stati premiati al forum economico di Davos. L'attore e la modella hanno ricevuto il Crystal Award per il loro impegno nel combattere il cambiamento ...... di fronte alle sfide enormi su cui Davos farà il punto in questa settimana, che Schwab ha lanciato nella cerimonia di premiazione del presidente dell'Ifad Alvaro Lario, dell'attoree dell'... Idris Elba e la moglie Sabrina Dhowre premiati a Davos Davos, 17 gen. (askanews) - Idris Elba e la moglie Sabrina Dhowre Elba sono stati premiati al forum economico di Davos. L'attore e la modella hanno ricevuto il Crystal Award per il loro impegno nel ...Nel breve video annuncio vediamo brevemente il protagonista interpretato da Idris Elba con il suo peculiare cappotto grigio di tweed: I temi del film […] » Leggi di più sul sito fonte di questo ...