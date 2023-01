I vip svelano in tv i loro eccessi? È tutto show | trasgressioni e confessioni si fanno in silenzio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 gennaio 2023) Da qualche tempo a questa parte siamo costretti a sorbirci in maniera crescente le pubbliche ‘‘ di ‘vip’, più o meno noti, i quali ci rendono edotti sugli ‘’ dellavita passata senza che nessuno si sia incaricato di chiederneconto. Questo in omaggio ad una deriva mediatica da avanspettacolo confessionale che prevede la messa in piazza di trascorsi più banali che realmente trasgressivi come preludio all’immancabile assoluzione da richiedere via social. Chi racconta di aver cambiato donne e motori e oggi si trova senza un soldo, chi intasa l’etere spiegando con dovizia di particolari di come sia caduto nella dipendenza da gioco e oggi si trovi costretto a campare con una misera pensione (in realtà più sostanziosa dell’assegno minimo che percepisce la mia vicina di casa). Chi ha gettato ...