I vaccini? Non sarei qui La Giorgi si difende

Open

In termini semplici:ci fidiamo di nessuno. Chiunque chiederà l'accesso ai nostri sistemi dovrà ... fornire tecnologia alle strutture ospedaliere, alle aziende che preparano farmaci oe ai ...... "Ho appena fatto tutte le mie vaccinazioni in luoghi diversi, quindiho alcun problema anche perché altrimentisarei potuta venire qui a giocare. Quindi, con questo, sono molto calma". No! Un documento AIFA non rivela che i vaccini non sono stati ... Certamente ho usato quei documenti per entrare in Australia, altrimenti non sarei qui. Ci tengo però ribadire che sono vaccinata e deve essere chiaro. La vaccinazione, ovvero le diverse dosi che mi ...In un recente libro dal titolo provocatorio “Finché ci sono fake news c’è speranza”, l’Autore Carlo Magnani ricostruisce l’origine “politica” del fenomeno e la colloca al 2016 quando la Brexit, le ...