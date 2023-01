I Pooh ospiti della prima serata di Sanremo 2023

(Di martedì 17 gennaio 2023)– Isaranno i superdel Festival di. L’annuncio è stato dato questa mattina dalla stessa band insieme ad Amadeus, direttore artistico e conduttorekermesse, durante lapuntata del nuovo anno di “Viva Rai 2” con Fiorello, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari. Insieme a Red Canzian, Roby Facchinetti e Dodi Battaglia sarà sul palco anche Riccardo Fogli. La performance prevedrà anche un omaggio al batterista Stefano D’Orazio, scomparso nel novembre 2020. Isi erano ufficialmente sciolti alla fine del 2016 dopo essere stati in tour durante tutto quell’anno, ma adesso si riformeranno per un’occasione speciale. L'articolo L'Opinionista.

