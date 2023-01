(Di martedì 17 gennaio 2023) Bergamo. Sarà una BGYnel segnoquella che prenderà il via domenica 14 maggio da Via Marzabotto, nel cuore di Bergamo. L’organizzazione di G.M.S. ha infatti confermato i treben noti ai cicloamatori che fanno dell’appuntamento orobico un mustloro stagione, mantenendo attiva anche la possibilità di cambiare idea durante la gara su quale percorso intraprendere. I tresono adatti a ogni tipologia di ciclista e a diversi livelli di preparazione: vanno infatti dal corto di 89,4 km (1.400 m di dislivello) al lungo da 162,1 km (3.050 m dislivello), con un’opzione intermedia da 128,8 km (2.100 m dislivello). Sono 6 le Valli attraversate (Val Cavallina, Valseriana, Val Serina, Val ...

BergamoNews.it

... il cambiamento climatico, la crescita dell'uguaglianza, la redistribuzionericchezza, la ... Oggi possiamo immaginarediversi rispetto alle altre mozioni, ma insieme procediamo verso la ...... è stata anche noleggiata, per alcuni mesi, nel periodo di picco, una TC in container, in aggiunta alla moderna TCquale è munito l'Ospedale di Acireale, al fine di realizzarededicati ... I percorsi della BGY Airport Granfondo nel solco della tradizione 2' di lettura 17/01/2023 - Continua anche nel 2023 il ciclo di incontri gratuiti del progetto “Bell” del duo artistico Vedomazzei con il quale la Città di Fermo è risultata vincitrice del “PAC2021 - P ...ACIREALE - Operativa, all’ospedale “Santa Marta e Santa Venera”, la nuova TC acquistata dalla Regione con i fondi per l’emergenza Covid. Si tratta di una ...