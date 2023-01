I nuovi MacBook Pro M2 hanno uscita HDMI 8K | Wi-fi 6E e più autonomia

HDblog

È indubbio che questa scelta sia collegata ai rumor emersi questa mattina che vogliono Apple pronta ad annunciare iPro con M2 Pro ed M2 Max . Nelle ultime ore vari leaker ed insider ...Insieme all' annuncio di M2 Pro ed M2 Max , Apple ha anche lanciato (sempre tramite comunicato stampa) iPro e Mac Mini basati suiSOC, disponibili dal 24 Gennaio 2023 anche in Italia e già disponibili in preorder sul sito ufficiale. Partendo daPro, gli utenti avranno la ... Apple potrebbe annunciare domani i nuovi MacBook Pro 14 e 16 con M2 | Rumor Apple presenta la nuova linea di chip M2 Pro e M2 Max, che aumentano le prestazioni di Mac mini e dei MacBook Pro. Scopri di più ...Chip di nuova generazione, Apple M2 Pro e M2 Max, per la linea MacBook Pro: tutti i dettagli su design, specifiche tecniche e prezzi.