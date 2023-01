I migliori tennisti degli Australian Open all time e favoriti del 2023

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 17 gennaio 2023) Sono pronte le quoteper il primo dei tornei in ordine cronologico che ogni anno inaugura il Grande Slam. La fondazione del torneoo risale al 1905 e questa è l’edizione numero 111, i record di vittorie sono di Djokovic per la categoria maschile con 9 trionfi e Serena Williams per la categoria femminile con 7 trionfi. Nel 2022 hanno vinto Rafael Nadal e Asjleigh Barty. Curiosità statisticheDietro Djokovic ci sono altri duefamosissimi in cima alla classifica alldelle vittorie agli, e sono l’o Emerson e Federer, che hanno trionfato ben 6 volte in questo torneo. Con 4 vittorie seguono ...