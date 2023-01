I mafiosi non sono solo una banda di gangster | bisogna colpire le ‘relazioni esterne’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 gennaio 2023) Due date lontane (trent’anni) eppure vicine: 15 gennaio 1993, arresto di Salvatore Riina, e 16 gennaio 2023, arresto di Matteo Messina Denaro. Due eventi storici per l’antimafia e per la nostra democrazia. Fra l’arresto di Riina e quello di Messina Denaro vistate altre importanti catture “eccellenti”: Brusca, Bagarella, Aglieri, Ganci, i fratelli Graviano, Provenzano… per ricordarealcuni nomi dei tantissimi. Si può dire che Cosa nostra è stata sconfitta? Cosa nostra stragista (quella dei Corleonesi) ha certamente subito durissimi colpi e se non è finita sembra in via di estinzione. Come una corazzata colpita più volte anche sotto la linea di galleggiamento che però non affonda. In altre parole, non si deve dimenticare (mai!) che la mafia, tutte le mafie in verità, non“soltanto” unadi ...