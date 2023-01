I leggendari gioielli di Gina Lollobrigida | perle | smeraldi e diamanti

(Di martedì 17 gennaio 2023)è morta il 16 gennaio 2023 all’età di 95 anni. La grande attrice nel corso della sua carriera ha lavorato con i più grandi registi italiani, da Vittorio De Sica a Mario Monicelli, diventando una delle dive più amate e ammirate al mondo. Il suo fascino mediterraneo, i grandi occhi scuri e il fisico tornito, l’hanno resa una vera icona di bellezza. Anche il suo stile è sempre stato inconfondibile, fatto di foulard di seta, cappellini, piume, pizzi, pellicce, abitini dalla vita stretta in gioventù e caftani dai colori sgargianti negli ultimi anni. E, soprattutto,vistosi e preziosissimi. L’amore per la modae Liz Taylor con lo stesso abito Christian DiorMondana e modaiola, nel corso della sua lunga carrieraha ...

Lookdavip

Negli ultimi anni, però, i suoierano stati anche oggetto di furti e spiacevoli vicende giudiziarie.... Luci della ribalta (1952), fino al penultimo film Un re a New York (1957), passando per... ovvero 'Se questi muri potessero cantare', è il documentario che ripercorre iStudi ... I leggendari gioielli di Gina Lollobrigida - Look da Vip E, soprattutto, gioielli vistosi e preziosissimi. Mondana e modaiola, nel corso della sua lunga carriera Gina Lollobrigida ha indossato capi dei più noti stilisti italiani: dalle Sorelle Fontana a ...Smeraldi, diamanti, parure favolose e coloratissime: Gina Lollobrigida, l'attrice scomparsa oggi a Roma a 95 anni, aveva anche una sconfinata ...