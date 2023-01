I leggendari gioielli di Gina Lollobrigida | perle | smeraldi e diamanti

(Di martedì 17 gennaio 2023)è morta il 16 gennaio 2023 all’età di 95 anni. La grande attrice nel corso della sua carriera ha lavorato con i più grandi registi italiani, da Vittorio De Sica a Mario Monicelli, diventando una delle dive più amate e ammirate al mondo. Il suo fascino mediterraneo, i grandi occhi scuri e il fisico prosperoso, l’hanno resa una vera icona di bellezza. Anche il suo stile è sempre stato inconfondibile, fatto di foulard di seta, cappellini, piume, pizzi, pellicce, abitini dalla vita stretta in gioventù e caftani dai colori sgargianti negli ultimi anni. E, soprattutto,vistosi e preziosissimi. L’amore per la modae Liz Taylor con lo stesso abito Christian DiorMondana e modaiola, nel corso della sua lunga carriera...

... oggi divenuti, sono stati commissionati fra gli anni 80 e gli anni 90. Tutti pagati a ... Fra i suoi ultimic'è la campagna per Alberta Ferretti firmata a Monte Carlo nel 2003 e ...La collezione diMa il vero amore di Gina Lollobrigida furono iche collezionò a partire dagli anni '50 e '60. Imponenti collier, spille pregiate e vistosi orecchini hanno brillato ... I leggendari gioielli di Gina Lollobrigida - Look da Vip Gina Lollobrigida amava i gioielli. I suoi diamanti sono oggi un tesoro. Oggi, dopo la sua morte avvenuta lunedì 16 gennaio 2023 ...Il patrimonio della grande Gina Lollobrigida sarebbe sparito. È quanto ha dichiarato alle telecamere de "La Vita in Diretta", Francisco Javier Rigau, ex marito della diva scomparsa il 16 gennaio all'e ...