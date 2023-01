I governi rispondono alle manifestazioni per il clima inasprendo le punizioni contro gli attivisti Ora ci prova la Gran Bretagna

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 gennaio 2023) Nuova stretta del governo sulle proteste ambientaliste in Inghilterra e Gs. Il premier britannico Rishi Sunak ha proposto un emendamento alla legge sull’ordine pubblico, che, in caso di apzione, autorizzerebbe la polizia a fermare o arrestare i manifestanti, prima dell’inizio di cortei, marce lente o blocchi stradali. L’intento è colpire i gruppi che utilizzano la disobbedienza civile non violenta per denunciare la crisitica. Su tutti Just Stop Oil, noto per l’imbrattamento del vetro del quadro i Girasoli di Van Gogh. Con la modifica normativa le loro azioni potrebbero essere classificate come “serie interruzioni del traffico”. La misura sarà discussa durante questa settimana alla Camera dei Lord, dove il premier dovrà convincere anche l’opposizione laburista. I movimenti per l’ambiente e per i diritti civili però sono ...