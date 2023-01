I gioielli di tendenza secondo le passerelle della primavera estate 2023 sono cool e classici allo stesso tempo | scopri i 3 maxi trend imperdibili

Leggi su amica

(Di martedì 17 gennaio 2023) Se amate i, come noi, armatevi di taccuino e prendete appunti perché questi saranno i veri must have. Stando alle, citre tipologie veramente: gli hoops, le amatissime perle e i pezzi ispirati al grunge, very 90’s. Hoops Tom Ford Spring SummerImmancabili ognitornano gli orecchini a cerchio, ma se prima era più unstagione dettato più dall’idea caraibica dell’immaginario collettivo, adesso gli stilisti li elevano a vero pezzo essenziale da avere nel porta gioie, quasi un accessorio che completa e dona personalità al look più essenziale. Il nostro consiglio è sempre quello di stare attente alla grandezza, non è detto ...