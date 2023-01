I fondi russi alla Lega? Tutto un falso La mossa della Procura | esulta Salvini

(Di martedì 17 gennaio 2023) Ladi Milano ha chiesto di archiviare l'indagine per corruzione internazionale nella vicenda sui presunti. La notizia, anticipata nella rassegna stampa, è stata confermata all'AGI da fonti inquirenti. L'istanza, firmata dai pm Giovanni Polizzi e Cecilia Vassena e vistata dall'aggiunto Fabio De Pasquale del dipartimento Affari internazionali, riguarda la presunta negoziazione, poi non finalizzata, durante un incontro all'hotel Metropol di Mosca il 18 ottobre 2018, in cui l'ex portavoce di Matteoe presidente dell'associazione Lombardia-a Gianluca Savoini, l'avvocato Gianluca Meranda e l'ex banchiere Francesco Vannucci, avrebbero parlato con altrettanti intermediaridi un possibile accordo sull'acquisto di ...

