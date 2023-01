I due hanno passato insieme gran parte delle vacanze invernali Che sia la prova di un loro riavvicinamento?

Leggi su iodonna

(Di martedì 17 gennaio 2023) Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi stanno vivendo un? Secondo alcune indiscrezioni, la conduttrice e l’imprenditore si starebbero frequentando nuovamente. E non solo in nome di una bella amicizia tra ex… Michelle Hunziker, il sorriso più bello della tv italiana guarda le foto Leggi anche › Michelle Hunziker in bikini sulla neve. I follower: «Pensare che diventerà nonna» Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: lecon le figlie Celeste e ...