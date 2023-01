Huawei | annuncia il lancio di HUAWEI FreeBuds 5i

Leggi su tuttotek

(Di martedì 17 gennaio 2023) Sono disponibili le nuove cuffie5i. Tra i pochi modelli true wireless sotto i 100 euro con certificazione Hi-Res, supportano ANC dual mic, batteria di lunga durata e pratiche funzioni per un’esperienza d’ascolto di qualità in ogni situazione5i, le nuove cuffie True Wireless Stereo (TWS) con cancellazione attiva del rumore (ANC) e certificazione Hi-Res per un audio ad alta risoluzione. Disponibili suStore, ereditano la qualità del suono dalla seriea cui uniscono nuove funzionalità per un’esperienza d’uso ancora più smart, versatile e connessa in più scenari, dal viaggio allo sport. La modalità Dual Device consente di connettere gli auricolari a più ...