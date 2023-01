HONOR X6 | HONOR X7a e HONOR Pad X8 sono ufficiali e già disponibili all’acquisto

Evosmart

Sistema di telecamere accuratamente progettato per catturare momenti straordinariX6 è dotato di un sistema di tripla fotocamera posteriore che comprende una fotocamera principale da 50MP, una ...Presente anche la tecnologiaSmart Power Saving che ottimizza il consumo energetico: secondo i dati diffusi dal produttoreX7a supporta fino a 42 ore di navigazione sui social media, 42 ... HONOR annuncia il lancio di HONOR X6, HONOR X7a e HONOR ... Honor X7a, X6 e Pad X8 debuttano sul mercato italiano promettendo buone prestazioni a prezzi contenuti. Si va infatti da 179 euro dello smartphone X6, disponibile in Titanium Silver, Midnight Blackw e ...Honor cala il tris in Italia annunciando la disponibilità di tre nuovi dispositivi di fascia economica. Due di essi sono smartphone: Honor X7a e X6, mentre l’altro è un tablet, ossia il Pad X8. I nuov ...