“Home To Me” | il terzo singolo dell’artista romana Kuni

(Di martedì 17 gennaio 2023) Esce il 20 Gennaio per Factory Flaws “To Me” – ildi, progettoEleonora Danese che inaugura con questo brano il 2023. È un pezzo maturo e ambizioso, costruito su una produzione ricca di texture calde e organiche. È una canzone che parla dei sentimenti di solitudine e frustrazione che derivano dalla difficoltà di mantenere vivi rapporti che, per quanto ci si sforzi, sono spesso destinati a chiudersi. Parlando del suo nuovo brano,ha dichiarato: “To Me” è un ritratto molto delicato dei miei sentimenti nel momento in cui una relazione – di qualsiasi tipo – non finisce bene per me. Ho capito che succede sempre la stessa cosa, perché ho individuato un pattern ricorrente nel corso degli anni. Amore, ...

