Ho giocato con lui a poker e Pupo preoccupato per Totti | ecco perché

(Di martedì 17 gennaio 2023) Enzo Ghinazzi in arteconosce bene il mondo del gioco e i suoi rischi. Per questo stanno facendo molto discutere alcune sue dichiarazioni contenute in una intervista a quotidiano nazionale con cui il cantante di "Gelato al cioccolato" getta dei sospetti sul rapporto tra Francescoe il gioco. “Hocon Francescouna volta sola, in occasione di un torneo di solidarietà organizzato per raccogliere fondi in favore dei terremotati dell'Aquila”, dicenell'intervista, “ricordo che, guardandolo negli occhi, mi accorsi subito che il gioco lo appassionava molto”. “- continua lui cantante tosca - secondo me, è una persona buona, sensibile e generosa. Caratteristiche che, purtroppo, sono quasi sempre presenti nei soggetti affetti da ...

La Gazzetta dello Sport

Ai ragazzi non posso dire niente, in questo 2023 abbiamogare di livello anche contro il ... COPPA ITALIA - Coppa Italia, si proseguegli ottavi di finale, dopo le vittorie di Inter, Toro, ......si affrontano per la terza volta in finale dopo l'ultimo atto della Coppa Italia 1976/1977... rispettivamenteJuventus e Roma). Infine Simone Inzaghi ha vinto tutte e tre le finali di ... Pupo preoccupato per Totti: "Ho giocato con lui a poker. Temo soffra di ludopatia" Sconfitta amara per il Cus Se due indizi fanno una prova, ora è più che certo. Il 2023 del CJ Basket Taranto non è iniziato come era finito ...Il campionato è imprevedibile, non ci sono certezze e la classifica può variare da un momento all’altro. Al momento, l’unica che sta proseguendo il trend ...