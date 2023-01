Highlights Bellucci-Bonzi 6-4 3-6 6-7 4-6 | primo turno Australian Open 2023 VIDEO

(Di martedì 17 gennaio 2023) Ilcon glidella sfida tra Mattiae Benjamin, valevole per ildell’. Ko all’esordio in un major il classe 2001, che vince ilset ma poi si arrende in rimonta al francese. Resta comunque più che positiva la settimana dell’azzurro, capace di superare le qualificazioni alcolpo. Ecco le immagini salienti del match. SportFace.

SPORTFACE.IT

In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di primo turno trae Bonzi. Il nostro ... news, approfondimenti,e parole dei protagonisti.PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Bonzi scenderanno in campo nella notte tra ... news, approfondimenti,e parole dei protagonisti. Highlights Bellucci-Bonzi 6-4 3-6 6-7 4-6, primo turno Australian ... CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.55 Per oggi è tutto; grazie per aver seguito con noi la sfida valida per il primo turno degli Australian Open 2023 tra Mattia Bellucci e Benjamin Bonzi. Un ...Allenatore: Giacomo Venturi. SASSUOLO FEMMINILE (3-5-2): Kresche; Orsi, Dongus (84' Nowak), Pleidrup; Nagy (62' Pondini), Brignoli (84' Tudisco), Jane, Bellucci (84' Perselli), Mella; Sciabica (46' Ph ...