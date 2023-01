Hertz e Uber con 25.000 auto elettriche nelle capitali europee

Quattroruote

hanno annunciato oggi l'espansione europea della propria partnership che ha riscosso già successo in Nord America, attraverso cuimetterà a disposizione degli autistifino a 25.hanno deciso di estendere alle capitali europee la loro attuale partnership nordamericana. L'iniziativa porterà la multinazionale del noleggio auto a mettere a disposizione degli autisti ... Hertz: la partnership per le elettriche con Uber arriva in Europa - Quattroruote.it Hertz is taking its partnership with the ride hailing giant to Europe, where it will make 25,000 Tesla and Polestar vehicles available.Yahoo Finance Live anchors discuss reports that Uber drivers in Europe can now rent Tesla and Polestar cars from Hertz.