Harry e William | Kate e Meghan | salsicce e stilisti alla base delle loro liti

Leggi su velvetmag

(Di martedì 17 gennaio 2023) L’autobiografia del principeha mostrato al mondo la rivalità con il fratello, ma anche parlato delgio traMarkle. Ogni giorno continuano ad emergere nuovi dettagli sulla faida che divide le due coppie reali, che a quanto pare non hanno mai condiviso un legame di amicizia. L’ex maggiordomo della Famiglia Reale ha parlato di alcuni episodi che raccontano un’antica sfida tra i due fratelli. Ben primacausate dall’arrivo in famiglia diMarkle, infatti, il principeavrebbe subito malvolentieri l’idea di essere “la ruota di scorta” di suo fratello. Le differenze tra lui e suo fratello riguardavano proprio ogni ambito, perfino quello alimentare. Paul Burrel, ex ...