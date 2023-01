HarmonyOS riceve la prima patch di sicurezza del 2023

Everyeye Tech

3 arriva per Watch 3 con il numero di build 3.0.0.145 e il pacchetto pesa circa 421 MB. Dato che la nuova versione del software è un aggiornamento relativamente grande, la società consiglia ......(dalla versione 2) e iOS (dalla versione 12). Huawei Watch D: prezzo e disponibilità . ... Fino al 30 novembre viene data in omaggio una bilancia Huawei Scale 3 e lo smartwatchuno ... Gamma Huawei P30 riceve EMUI 12: feature di HarmonyOS arrivano anche in Italia