Hankook nuovo partner di Lamborghini Squadra Corse 2023

Gripdetective

I l lavoro di sviluppo in pista in collaborazione con Lamborghini Squadra Corse ha portato allo sviluppo delVentus Race, appositamente ideato per l'impiego sulle Lamborghini Huracán ...anche il fornitore delle gomme: la sudcoreana. Quest'anno gli undici team e i ventidue piloti scatteranno da Città del Messico , sulla versione short del circuito intitolato ai fratelli ... Jake Dennis vince l'Hankook Mexico City E-Prix sulla nuova ... La rinomata coppa internazionale monomarca comprende tre serie disputate in quattro continenti. Hankook ha sviluppato un nuovo pneumatico da corsa ad alte prestazioni in modo da soddisfare le diverse ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...