Guspini Sardegna | accusato di essere un pedofilo sul web | si toglie la vita L’indagine dei carabinieri

(Di martedì 17 gennaio 2023) Idel sud dellastanno indagando sul suicidio di un uomo di circa 30 anni. L’uomo si è tolto laieri dopostatodi avere molestato due bambini di 7 e 11 anni. La vicenda è stata raccontata sui social in un gruppo della cittadina didove è stato lanciato l’allarme dal padre dei piccoli che stavano facendo una passeggiata con il cagnolino. Ed è stata ripresa anche da alcuni media sardi. Secondo il racconto i bambini sarebbero stati seguiti da un uomo a bordo di un’auto che poi si è fermata. L’uomo, una volta sceso, si è sarebbe spogliato davanti ai bambini. Dopo il tam tam sui social e sulle chat l’uomo sarebbe stato individuato. Una foto dell’auto è comparsa anche sul web. Il genitore si è presentato in caserma dai ...

Cagliaripad.it

I carabinieri die Villacidro, nel Sud, stanno indagando sul suicidio di un uomo di circa 30 anni che si è tolto la vita ieri dopo essere stato accusato di avere molestato due bambini di 7 e 11 anni. ......messaggio contro la tortura e le violenze partite da un piccolo Comune del Sudarriveranno presto in Iran. È l'iniziativa lanciata dagli studenti dell'Istituto tecnico Buonarroti diL'iniziativa degli alunni dell'Istituto Tecnico Buonarroti in segno di protesta contro vessazioni e violazioni dei diritti in Iran ...La vicenda, sulla quale stanno indagando i carabinieri di Guspini e Villacidro ... I carabinieri- come riporta l’Ansa Sardegna – hanno inviato una segnalazione alla Procura di Cagliari che potrebbe ...