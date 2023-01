Guerra sul cambio di sesso | Londra e J K Rowling contro la Scozia

(Di martedì 17 gennaio 2023) Il Gender Recognition Act è al centro di accese polemiche fin dalla sua approvazione e per la prima voltapotrebbe stoppare il parlamento scozzese

la Repubblica

...Magari pensiamo che queste minacce cesseranno una volta finita - auspicabilmente presto - la...e questi attacchi non cesseranno ma verranno incrementati una volta raggiunta una paceterreno. ......dellafredda. Paese di frontiera, collocato nel fianco sud dell'Alleanza Atlantica, l'Italia poté sperimentare la complessità delle dinamiche bipolari in una tumultuosa 'zona di contatto'.... Ucraina - Russia, le news dalla guerra del 16 gennaio. Dnipro, 40 ... L'indagine sull'operatività del clan De Luca-Bossa, e sulla perdurante contrapposizione armata tra quest'ultimo e quello denominato De Micco - De Martino, ha consentito di identificare appunto ...NAPOLI – Per delega del Procuratore della Repubblica distrettuale f.f., si comunica che questa mattina, il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli ha eseguito un’ordinanza d ...