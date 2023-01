Guendalina Canessa | il selfie allo specchio è esagerato | il dettaglio non sfugge ai fan FOTO

Tag24

... come industriali, personaggi del mondo della comunicazione e del giornalismo e molti volti noti, come Cecilia Capriotti,, Alessandro Cecchi Paone, Iconize, solo per citarne alcuni.controbatte da Malindi, dove posa a bordo piscina con un due pezzi elegante e seducente Clara Aestas . Chiara Ferragni e Michelle Hunziker le vacanze le hanno trascorse in montagna,... Guendalina Canessa fidanzato: due visioni di futuro diverse Nelle ultime ore nella Casa del Gf Vip Oriana e Daniele si sono confrontati sul loro rapporto ma il gieffino sembra aver già chiuso.Nella puntata di ieri sera del Gf Vip Dana Saber ha avuto uno scontro contro tutti i compagni della Casa. Ecco cos'è successo.