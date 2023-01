Greta Thunberg di nuovo fermata dalla polizia tedesca | il video del secondo arresto

(Di martedì 17 gennaio 2023) L’attivista per il climaè stata arrestataper la seconda volta in pochi giorni: come risulta daiche stanno circolando in Rete, è accaduto nel corso di una protesta contro l’espansione di una miniera di carbone a cielo aperto nel villaggio abbandonato di Lutzerat, nella Germania occidentale. ¢ LEGGI ANCHEarrestata: protestava contro l'ampliamento di una miniera di carbone Rampini mitico: "Mi dissociovenerazione per, basta inginocchiamenti" Il quotidiano tedesco Bild ha pubblicato le foto della giovane attivista svedese mentre viene portata via di peso dai ...

La Stampa

L'attivista per il climaè stata arrestata dalla polizia tedesca durante una protesta contro l'espansione di una miniera di carbone a cielo aperto nel villaggio abbandonato di Lutzerat, nella Germania ...L'attivista svedese per il climaè stata una dei numerosi manifestanti portati via dalla polizia, durante le proteste contro la miniera di lignite a cielo aperto nel villaggio abbandonato di Lutzerat, nella Germania ... Chi ha paura di Greta (ANSA) - BERLINO, 17 GEN - L'attivista svedese Greta Thunberg è stata fermata dopo una manifestazione di protesta contro una miniera di carbone in Germania. Lo rende noto la polizia tedesca. Greta era ...Le proteste ecologiste in Germania non si placano. E si collegano direttamente ai fatti di Lutzerath, la località renana dove è in programma la costruzione di una nuova cava di ligniti. Questa… Leggi ...