Greta Thunberg arrestata | clamoroso in Germania | dove la hanno beccata

(Di martedì 17 gennaio 2023), ma vero:. L'attivista green svedese è finita in manette,dalla polizia tedesca nel corso di una protesta contro l'espansione di una miniera di carbone a cielo aperto nel villaggio abbandonato di Lutzerat, nellaoccidentale. La notizia è stata data dalla Cnn che cita l'affiliata tedesca N-TV.da giorni si trova a Lutzerat,stanno andando in scena proteste anche violente, con scontri tra manifestanti verdi e polizia. Fonti della poliziaconfermato chefaceva parte del gruppo di attivisti che oggi sono entrati nell'area della miniera di Garzweiler e sono stati sgomberati dal sito, secondo quanto riportato ...

La Stampa

L'attivista per il climaè stata arrestata dalla polizia tedesca durante una protesta contro l'espansione di una miniera di carbone a cielo aperto nel villaggio abbandonato di Lutzerat, nella Germania ...L'attivista per il climaè stata arrestata dalla polizia tedesca durante una protesta contro l'espansione di una miniera di carbone a cielo aperto nel villaggio abbandonato di Lutzerat, nella Germania ... Chi ha paura di Greta Francoforte (Germania), 17 gen. (LaPresse) - L'attivista per il clima Greta Thunberg è stata trattenuta dalla polizia tedesca durante la sua partecipazione ad ...Greta Thunberg è stata fermata e identificata dalla polizia durante una protesta in Germania. L’attivista svedese stava protestando contro la miniera di lignite a cielo aperto nel villaggio ...