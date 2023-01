Greta Thumberg | un fenomeno già in declino? In Germania conta più il carbone

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 17 gennaio 2023), chi era costei? Tra qualche anno ci troveremo mai nella condizione di don Abbondio costretto a chiedersi chi fosse Carneade? E’ cioèuncondannato dalla società massmediatica alla dimensione dell’effimero? Usata, ruminata, e poi sputata dal Golem della comunicazione e della spettacolarizzazione che tutto trita e rende informe, anzi indigesto? L’interrogativo è lectio dopo che l’arresto della nota ecoattivista durante una manifestazione contro l’ampliamento di una miniera di(per altro nella civilissimae non in qualche paese dittatoriale o autarchico del terzo o quanto mondo) non sembra aver suscitato una eco così vasta come ci si sarebbe attesi. Anzi, il fatto stesso che sia stata portata via dalla polizia di ...