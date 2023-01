(Di martedì 17 gennaio 2023) Palermo, 17 gen. (Adnkronos) - "L'avvocatura è al fianco degliper affermare sempre di più i valori di legalità, peril". E' quanto dice l'avvocato Darionella sua prima intervista, rilasciata all'Adnkronos, da Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo.è stato eletto oggi pomeriggio. I due vice sono Luciano Termini e Giuseppe Siino. "Ieri mattina sono andato al Palazzo di giustizia solo per complimentarmi con i Carabinieri, tutti i Carabinieri che lavorano in Tribunale, e ho voluto stringere la mano ad ognuno di loro ringraziandoli. E oggi, come primo gesto da Presidente, ho firmato una nota di ringraziamento al Comandante della Legione Sicilia dei Carabinieri, generale Rosario Castello. Ho voluto ringraziare l'Arma ...

Adnkronos

... volume che si poneal grande affresco di Hugo Rahner, Griechische Mythen in Christlicher Deutung (1945) quale segnale della profonda continuità "umanistica" tra mondoe mondo cristiano,...... un reportage sul campionato italiano di Match Race ospitato al Circolo Nautico di Torre del; ... Racconteremo con il sostegno della Regione, le nostre peculiarità, di come,alle grandi ... Greco: "Accanto agli inquirenti per estirpare il cancro mafioso" (Adnkronos) – “L’avvocatura è al fianco degli inquirenti per affermare sempre di più i valori di legalità, per estirpare il cancro mafioso”. E’ quanto dice l’avvocato Dario Greco nella sua prima inter ...