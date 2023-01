Grecia | cade l’accusa di spionaggio per gli attivisti Sarah Mardini e Sean Binder

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 17 gennaio 2023) La Corte d’Appello di Militene () ha respinto le accuse die falsificazione (pene fino a otto anni di carcere) per vizi procedurali, nei confronti di un gruppo di 24 operatori umanitari e volontari impegnati tra il 2016 e il 2018 nelle operazioni di ricerca e soccorso dei migranti ‘sbarcati’ dal Mare Egeo sull’isola greca di Lesbo, con Emergency Response Center International (ERCI). Per quasi tutti gli imputati, tra cui, rifugiata siriana di 25 anni (protagonista, con la sorella minore Yusra, del film su Netflix “The Swimmers”, che ne racconta l’eroica vicenda per salvare i migranti sul barchino in panne in mezzo al mar Egeo), e Seán, cittadino tedesco 27enne, cadono dunque le accuse per questo reato minore: solo due di loro, entrambi greci, saranno rinviati a un ...