Grande Fratello Vip | le news dell’ultim’ora sulla puntata del 16 gennaio

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 17 gennaio 2023) Ieri sera, lunedì 16, è andata in onda la ventottesimadelVip 7. Al televoto eliminatorio c’erano Dana Saber, Nicole Murgia e Nikita Pelizon: chi delle tre concorrenti è stata eliminata? E chi invece è finito in nomination per la prossima, in onda lunedì prossimo? A seguire lesull’ultimadel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Dana eliminata Il pubblico ha deciso che Dana Saber è la nuova eliminata della settima edizione delVip. La modella italo-marocchina (28%) è stata la meno votata al televoto contro Nikita Pelizon (43%) e Nicole Murgia (29%). Come prevedevano i sondaggi online di questa settimana, il testa ...