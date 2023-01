Grande Fratello Vip | la mamma di un vippone si scaglia contro il programma

Corriere della Sera

Questa edizione delVip non è esente da polemiche di ogni sorta, non solo verso i gieffini, ma anche per l'atteggiamento del conduttore Alfonso Signorini . L'ultima polemica l'ha sollevata la mamma di un ...Addio a Gino Landi,coreografo e regista teatrale e televisivo LE IMMAGINI DELLA SERATA 'Vip', le emozioni della ventottesima puntata TRA GIOVANI E VETERANI Sanremo 2023, i 28 Big in gara e le loro canzoni LE FOTO 'Amici 22' le emozioni della sedicesima puntata IN PRIMA ... Grande Fratello Vip, le pagelle: Fiordelisi e l’irsutismo (voto 9), De Pisis wannabe Zorzi (voto 4) Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 16 gennaio è andata in scena una confessione a cuore aperto di Davide Donadei. L’ex tronista di Uomini e Donne è stato chiamato dal condutto ...Antonino Spinalbese si è collegato con la casa del Fratello Vip durante la diretta. Isolato dopo essersi sottoposto a un piccolo intervento chirurgico, pare stia tardando a tornare nel reality per mot ...